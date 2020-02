Keine Sorge wegen Kommunalwahl : Rückzug von AKK überrascht CDU in Mönchengladbach

Mönchengladbach Zumindest den Zeitpunkt des angekündigten Rückzugs der Bundesparteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer hatten führende Mönchengladbacher Christdemokraten nicht erwartet.

Nach der umstrittenen Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich mit den Stimmen der FDP, CDU und AfD zum Ministerpräsidenten von Thüringen hatten führende Mönchengladbacher Christdemokraten klargestellt, dass es in ihrem Kreisverband auch nach der Kommunalwahl keine Zusammenarbeit mit der AfD geben wird. Nun wurden sie vom angekündigten Rückzug ihrer Bundesvorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK) überrascht. Sie wird nicht als Kanzlerkandidatin zur Verfügung stehen und will sich im auch vom Parteivorsitz zurückziehen.

Trotz der „Irrungen und Wirrungen“ innerhalb der CDU in den vergangenen Tagen sei der Schritt von Kramp-Karrenbauer zum jetzigen Zeitpunkt überraschend, sagt Frank Boss, OB-Kandidat und Vize-Chef der Ratsfraktion. Seiner Ansicht nach gehören Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur in eine Hand, „um mit der nötigen Kraft die Partei nach vorne zu führen“. Armin Laschet hält der Landtagsabgeordnete Boss für einen geeigneten Kandidaten, „er ist aber in erster Linie Ministerpräsident von NRW“. Vor der Kommunalwahl gelte es, die Glaubwürdigkeit der CDU in Mönchengladbach deutlich zu machen.