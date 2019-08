Verlosung der RP : Eintrittskarten für Lichtfestival auf Dyck zu gewinnen

Schloss Dyck Das Lichtfestival dürfte Tausende Besucher auf das Gelände von Schloss Dyck ziehen. Wir verlosen fünfmal je zwei Eintrittskarten für die Veranstaltung, die von 6. bis 15 September geht.

Die Werke international aktiver Lichtkünstler sind vom 6. bis 15. September jeden Abend im Park von Schloss Dyck zu sehen: Auch dieses Jahr dürfte das Lichtfestival über die Veranstaltungstage verteilt wieder bei Tausenden Besuchern auf dem Gelände um das historische Wasserschloss für staunende Blicke sorgen. Die Künstler versprechen eine Reise durch eine fantastische Landschaft, Bäume und Gebäude werden in verschiedenen Farben illuminiert. Die Rheinische Post verlost fünfmal je zwei Eintrittskarten für das Lichtfestival, das an den Veranstaltungstagen jeden Abend um 20 Uhr startet (Einlass ab 18 Uhr) und um Mitternacht endet. Wer die Karten (gültig für einen Besuch) gewinnen möchte, kann bis nächste Woche Montag, 2. September, 12 Uhr, eine E-Mail mit dem Betreff „Lichtfestival“, Namen und Telefonnummer an aktionen.mg@rheinische-post.de schicken oder ein Fax mit den gleichen Angaben an 02161 244269 senden. Die Gewinner werden Anfang der nächsten Woche telefonisch benachrichtigt und werden gebeten, sich die Eintrittskarten in der RP-Redaktion Mönchengladbach an der Lüpertzender Straße 161 (in der Nähe des Hauptbahnhofs) abzuholen.