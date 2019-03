Mönchengladbach: RP-Ratgeber „Wie hoch ist mein Lungenkrebsrisiko?“

Mönchengladbach Unter dem Motto „Dicke Luft im Rheinland“ erfahren die Teilnehmer von Fachärzten Wissenswertes über Risiken, Prävention und Diagnostik.

Es liegt etwas in der Luft … Rauch, Feinstaub, Abrieb von Bremsen und Reifen, Schadstoffe aus den Schornsteinen der Braunkohlekraftwerke in der Umgebung: unsichtbare Partikel, die die Lunge schädigen können. Wie hoch das Risiko für eine Krebserkrankung speziell im Rheinland ist und wie sich vorbeugen lässt, das erklären drei Experten der Kliniken Maria Hilf Mönchengladbach den Gästen des RP-Ratgebers Gesundheit in Zusammenarbeit mit den Kliniken Maria Hilf. Am 10. April stehen sie von 18 bis 20 Uhr dazu Rede und Antwort – in den Kliniken Maria Hilf, Viersener Straße 450, Gebäude C.