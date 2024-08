Spendenlauf in Mönchengladbach Rotary Club lädt zum viertem Nierslauf ein

Den eigenen Kreislauf in Schwung bringen und gleichzeitig etwas Gutes tun: Beim Rotary Nierslauf wird beides kombiniert. Zum vierten Mal lädt der Rotary Club Mönchengladbach-Niers zu dem Benefiz-Lauf ein. Gestartet wird am Sonntag, 25. August, um 9.45 mit dem Kids Run (500 Meter), danach folgen um 10.10 Uhr der Lauf für die Zwei Runden-Läufer (ca. neun Kilometer) und Walker und um 10.35 Uhr der Start für die Ein-Runden-Läufer (ca. 4,5 Kilometer). Start und Ziel liegt beim SV 08 Rheydt, Schlossstraße 330. Die Strecke führt vom Vereinsgelände Richtung Schloss Rheydt, dann an der Niers entlang und wieder zurück zum Vereinsgelände.