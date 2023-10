Mönchengladbacher auf Wallfahrt in Rom Ritterschlag für Frauenpower aus dem Rheinland

Die 33-jährige CDU-Landtagsabgeordnete Vanessa Odermatt erinnert sich an ihr erstes Schützenfest in Wickrath, als sie gerade mal vier Jahre jung war. Das Schützenbrauchtum sei in ihrer Familie fest verankert. An einer Rom-Wallfahrt der EGS nimmt sie jetzt allerdings zum ersten Mal teil: „Es ist deshalb auch ein ganz besonderes Erlebnis für mich, hier in Rom in den Ritterorden aufgenommen zu werden.“ Bei allem Spaß, den sie auf den Schützenfesten habe, sehe sie sich als Ritterin aber auch besonders in der Pflicht, die Grundsätze des christlichen Brauchtums mit zu repräsentieren, betont Vanessa Odermatt.