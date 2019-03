Mönchengladbach : Rollatorsport bringt Sicherheit

Die Teilnehmerinnen der Rollatorsportgruppe trainieren nicht nur den Umgang mit der Gehhilfe, sie haben auch eine Menge Spaß miteinander. Foto: Detlef Ilgner. Foto: Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Einmal in der Woche treffen sich Senioren, die auf den Rollator angewiesen sind, im Kurs des Sportbildungswerks.

Von Angela Rietdorf

Im großzügig geschnittenen Gymnastikraum ziehen fünf Sportlerinnen mit ihrer Trainerin ihre Runden. Ihr Sportgerät: ein Rollator, dazu Bälle und ein Parcours mit unterschiedlichem, auch schrägem Untergrund. Resi Wolf, Reha-Sportreferentin und Kursleiterin, unterstützt die Teilnehmerinnen an einigen Stellen. Maria J. schiebt ihren Rollator zügigen Schrittes vor sich her und achtet darauf, den Ball nicht zu verlieren. „Ich bin in meinen Bewegungen viel sicherer geworden, seit ich hier mitmache“, sagt die 90-Jährige, der man ihr Alter wahrhaftig nicht ansieht. „Ich müsste die Übungen eigentlich auch zu Hause machen, aber allein klappt das nicht so gut.“

Einmal in der Woche versammeln sich die Teilnehmerinnen am Kurs für Rollatortraining und Muskelaufbau, wie er offiziell im Programm des Sportbildungswerkes heißt. Sportbildungswerk und Stadtsportbund haben nicht nur die Räume des Vereins Sport für betagte Bürger an der Aachener Straße 418 übernommen, sondern auch Kursangebote wie den Rollatorsport. „Diese Halle ist so schön groß“, lobt Barbara Stand, pädagogische Leiterin des Sportbildungswerkes Mönchengladbach, die Räumlichkeiten, „ideal für ein solches Gehtraining.“

Info Reha-Sport-Programm des Stadtsportbundes Das Sportbildungswerk im Stadtsportbund hat ein umfangreiches Reha-Sport-Programm. Mit ärztlicher Verordnung werden die Kosten von der jeweiligen Krankenkasse übernommen. Die Verordnung muss zuvor eingereicht und die Kostenübernahme genehmigt worden sein. Das Programm findet sich auf der Webseite des Stadtsportbundes mg-sport.de unter dem Punkt Sportkurse.

Und gut zu erreichen: Christa Schöpf kommt immer aus Venn – mit dem E-Scooter. „Damit bin ich unabhängig und brauche nicht abgeholt zu werden“, sagt die 89-Jährige. Sie ist schon jahrelang beim Rollatortraining und der anschließenden Gymnastik dabei. „Es tut gut und ist nie langweilig“, sagt sie. „Es müsste zwei Mal in der Woche stattfinden.“ Die anderen nicken. Ja, in der Gruppe mache es einfach mehr Spaß. Das Training mit dem Rollator steht im Allgemeinen am Anfang der Stunde. Dabei wird auch mal das einhändige Lenken geübt, während die andere Hand eine Hantel bewegt. Oder die Teilnehmerinnen ziehen Schlangenlinien durch den Raum. Anschließend geht es im Sitzen weiter.

An diesem Tag werden mit einem Stock als Sportgerät Beweglichkeit und Koordination trainiert. Nach rechts und nach links wandert der Stock, die Beine werden ausgestreckt und angezogen, die Schultern zurückgenommen, die Atmung bewusst vertieft. Nach einer Dreiviertelstunde haben die Teilnehmerinnen nicht nur das gute Gefühl, etwas für ihre Gesundheit getan zu haben, sie haben auch gelacht, geredet und ihren Spaß gehabt. Und können hinterher im Cafeteria-Bereich des Hauses noch einen Kaffee trinken. „Auch die sozialen Kontakte sind im Alter wichtig“, betont Resi Wolf, die bereits seit vielen Jahren solche Reha-Sportgruppen leitet.