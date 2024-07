Reise ins Mittelalter in Mönchengladbach Das erwartet Besucher auf dem Ritterfest

Mönchengladbach · Am 10. und 11. August können Liebhaber der Szene wieder in das Reich des Mittelalters eintauchen. Dann findet im Park an der Zeppelinstraße das beliebte Treiben statt. Was dort in diesem Jahr geboten wird – eine Übersicht.

31.07.2024 , 05:10 Uhr

56 Bilder Eine Reise in die Vergangenheit beim Mittelalter-Spektakel 56 Bilder Foto: Markus Rick (rick)