Spektakel in Mönchengladbach Spannende Kämpfe mit Schwert und hoch zu Ross

Ein Mann in Wams mit Strohhut und Hellebarde begrüßt die Besucher im Schlosspark Wickrath und kontrolliert ihre Tickets. Auf dem Gelände, dass er bewacht, duftet es angenehm nach süßen Leckereien. Besucher in Zivil, aber auch in mittelalterlicher Gewandung schlendern zwischen den Zelten umher, begutachten die angebotenen Waren oder nehmen an kleinen Spielen teil. Axtwerfen und Armbrustschießen kann hier ausprobiert werden, auch Märchenerzählerin Fabulix und Melania die Gauklerin unterhalten kleine und große Besucher.