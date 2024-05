„Ride of Silence“ durch Mönchengladbach Gedenkfahrt für gestorbene Radfahrer soll sensibilisieren

„Wir halten an allen sieben ‚Ghostbikes‘ der Stadt an und gedenken den Opfern, die dort zu Tode gekommen sind oder so schwer verletzt wurden, dass sie wenig später starben“, erklärte Possehl. „Ghostbikes“ (zu Deutsch „Geisterräder“) sind Mahnmale, die nach einem solchen Unfall vom ADFC an der Unfallstelle errichtet werden. Sie sollen an die tragischen Konsequenzen erinnern sowie zur Vorsicht aufrufen. Zwei solcher weißen Mahnmale wurden im vergangenen Jahr aufgestellt: Eines an der Preyerstraße am Ohler Friedhof, nachdem dort ein Radfahrer starb, ein anderes nur wenige Wochen zuvor am Rheydter Marktplatz, wo eine Radfahrerin von einem Lkw überrollt wurde, die später im Krankenhaus ihren Verletzungen erlag.