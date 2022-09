Die freie Kulturszene hat mit rund 300 Beteiligten und über 130 Einzelveranstaltungen ihr größtes Event gefeiert, die Mönchengladbacher Kulturnacht „Die Pulsive“. Mit Konzerten, Lesungen, Ausstellungen, Performances, Video-Projektionen und vielen anderen Formaten gab es ein abwechslungsreiches Kulturprogramm an über 20 Aktionspunkten in der Rheydter City.

Untergrund-Disco am Marienplatz: Die in einem Keller gelegene ehemalige öffentliche Toilettenanlage wurde vom Kollektiv Gedöns & Firlefanz in die „Disklo“ verwandelt. DJ Ose legte auf.