Rheydt: Die Jugendfeuerwehr wird 50 Jahre alt

Eine kleine Frage in die Runde von Jugendwart Markus Haasen und die anschließenden Handzeichen genügen, um zu erkennen, wie wichtig Jugendarbeit für die Feuerwehr in Rheydt ist. Denn mehr als die Hälfte der rund 30 versammelten Feuerwehrkräfte im Rittersaal im Schloss Rheydt, haben ihre Karriere bereits im jugendlichen Alter begonnen – auch der heutige Feuerwehrchef Jörg Lampe.

„Dieser war gerade einmal fünf Jahre alt, als die Jugendfeuerwehr hier in unserer Stadt gegründet wurde“, stellt Bezirksvorsteherin Barbara Gerstmann in ihrer Jubiläumsrede fest.

„Man hatte sich im Ruhrpott einmal umgesehen. Da haben wir erkannt, dass wir auch eine Nachwuchsförderung bei uns brauchen“, erinnert sich Karl-Heinz-Brüls. Er übernahm 1968, nach einer zweijährigen Vorbereitung, die Leitung der ersten Jugendtruppe in Mönchengladbach. „Damals haben wir den Fokus nicht allein auf die Arbeit als Feuerwehrkraft gelegt“, so Brüls. Gemeinsam wurde auch gebastelt und musiziert, Sport getrieben und Allgemeinwissen für den Alltag vermittelt.

Jugendfeuerwehren gibt es bereits seit dem 19. Jahrhundert in Deutschland. Damals mussten die Jugendlichen der Gemeinde lernen, wie man einen Brand bekämpft. Denn die Erwachsenen – damals noch ausschließlich Männer – waren tagsüber auf See oder bei der Arbeit außerhalb der Stadtmauern. Im Falle eines Brandes oblag die Verantwortung dem Nachwuchs, die Bürger zu retten und den Brand zu löschen. Heute sieht das Programm einer Jugendfeuerwehr ein wenig anders aus: Niemand muss mehr im Ernstfall sein noch junges Leben riskieren. Dafür gibt es ja die Aktiven in der Freiwilligen Feuerwehr und die Berufsfeuerwehr. Gemeinsam absolviert man in den wöchentlichen Treffen Löschübungen, macht Sport oder Ausflüge mit dem Rad, wie der 13-jährige Max erklärt. Er ist seit rund zwei Jahren bei der Jugendfeuerwehr – aus Interesse an der Arbeit der Feuerwehr.