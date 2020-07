RheinStories in Mönchengladbach : „Wir wollten die Regionen zusammenbringen“

View this post on Instagram

#THROWBACKTHURSDAY . . . mit Gabi Peters. Seit sie 17 Jahre alt ist, schreibt sie für die Rheinische Post 🗞 - und zwar am liebsten über Kriminalfälle. . In ihren 40 Jahren bei der RP hat die Lokalredakteurin aus Gladbach schon so einige Geschichten erlebt. Eine davon ist besonders makaber - ein blutiger und absurder Mord.🩸😱 Davon hat sie uns erzählt - und uns dafür ins Keller-Archiv der Mönchengladbacher Redaktion mitgenommen 📜. . Was es genau mit dem Fall auf sich hat, über was Gabi in der Redaktion sonst noch schreibt und welche Geschichten wir im Archiv mich gefunden haben, erfahrt ihr in der Story. 🤳 . . 👉 Und ihr? An welche krassen Kriminalfälle in eurer Region erinnert ihr euch noch? 🚨 . #crime #rheinstories #lokaljournalismus #zeitung