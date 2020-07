Erster Tag in Mönchengladbach : #RheinStories gestartet – „Wir sind total überwältigt“

Mönchengladbach Der erste Tag der #RheinStories war für Marie Ludwig und Maren Könemann rappelvoll. Trotz der straffen Tagesplanung können die beiden Journalistinnen es kaum glauben, dass sie nun in Mönchengladbach den Startschuss für die #RheinStories gegeben haben.

Mehr als ein Jahr haben sich Marie Ludwig und Maren Könemann auf den großen Tag vorbereitet. Nun ist es endlich so weit. Am Montag hieß es: Auf zu den #RheinStories. An ihrem ersten Tag in Mönchengladbach konnten die Follower auf dem Sozialen Netzwerk Instagram in den Stories von @rheinischepost und von @rpmoenchengladbach die erste Rheinstory der beiden Journalistinnen miterleben. Am Tag eins berichteten Ludwig und Könemann von ihrem Insta-Walk durch Mönchengladbach. „Wir haben uns mit Hannah von Dahlen am Museum Abteiberg getroffen und sechs Stationen erkundet. Der Start in Mönchengladbach sei gleichermaßen aufregend wie anstrengend gewesen, berichtet Ludwig. „Ich bin um 5.30 Uhr aufgestanden, um 7.30 Uhr haben wir dann den Bulli Rheiner abgeholt.“ Im Anschluss ging es an erste Vorbereitungen für künftige Rheinstories.