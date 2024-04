Erfolg für die Feuerwehr in Mönchengladbach Gladbacher Rettungsdienst auf Platz 1 bei Wiederbelebungen

Das Deutsche Reanimationsregister ist die größte überregionale Datenbank für die Erhebung, Auswertung und Beurteilung von Reanimationen in Rettungsdienst und Klinik sowie von innerklinischen Notfallversorgungen im deutschsprachigen Raum. Das von der Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin geführte Register dient der Qualitätssicherung und Optimierung der Notfallversorgung für Patienten mit Herz-Kreislauf-Stillstand. Seit dem offiziellen Start des Deutschen Reanimationsregisters wurden in der Datenbank mehr als 300.000 Datensätze von reanimierten Patientinnen und Patienten sowie Notfallversorgungen in der Klinik erfasst.