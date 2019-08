Repair-Café in Mönchengladbach : Tüftler retten nicht nur Staubsauger

Mönchengladbach Kostenlose Reparatur statt Neukauf: Das Repair-Café wird fünf Jahre alt.

Manche geraten regelrecht ins Staunen, wenn sie sehen, wie ihren kaputtgeglaubten Computern, Handys und Kaffeemaschinen plötzlich neues Leben eingehaucht wird. Viele Männer greifen zum Werkzeug und tüfteln an den Gegenständen, einige Frauen sitzen konzentriert an Nähmaschinen. Dabei wird sich unterhalten, Kaffee getrunken und Kuchen gegessen. Alle Reparateure, Näherinnen und Helfer sind ehrenamtlich bei der Sache, und das seit bereits fünf Jahren. Im Repair-Café wird lediglich um Spenden gebeten.

Erika Pfundt organisiert das Repair-Café, das seit zwei Jahren in den Räumen des PariSozial auf der Friedhofstraße stattfindet, mit. In der Zeit hat sie schon so einiges erlebt. Besonders gut erinnert sie sich an eine antike Spieluhr, die die Enkelkinder des Besitzers zur Reparatur vorbeibrachten. Ein anderes „Highlight“: „Eines Tages kam ein alter Herr vorbei, der einen Toaster dabei hatte. Wir haben uns schon gewundert, wieso der Toaster ihm so wichtig war. Es kam heraus, dass dieser aus den 1950er Jahren stammte. Er konnte tatsächlich repariert werden und der alte Mann ging freudestrahlend mit seinem Toaster zurück nach Hause. Das ist unser Dankeschön.“