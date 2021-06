Erkelenz/Mönchengladbach : Rennradfahrer bei Unfall mit Auto schwer verletzt

Erkelenz/Mönchengladbach Der 44 Jahre alte Mann aus Mönchengladbach wurde von einer 48 Jahre alten Frau aus Erkelenz offenbar übersehen. Der Wagen der Frau lud ihn auf die Motorhaube.

(RP) Ein 44 Jahre alter Mönchengladbacher ist bei einem Unfall in Erkelenz-Venrath am Freitagnachmittag schwer verletzt worden.

Wie die Polizei im Kreis Heinsberg am Wochenende mitteilte, war der Mann gegen 15.14 Uhr am Freitag auf dem Rennrad an der Einmündung Herrather Straße/Wickrathberger Straße unterwegs. Eine 48-jährige Erkelenzerin befuhr mit ihrem Auto die untergeordnete Wickrathberger Straße in Richtung der übergeordneten Herrather Straße und beabsichtigte, in diese nach links einzubiegen.