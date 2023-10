Renaturierung in Mönchengladbach So erobert die Niers ihr neues Flussbett

Die Niers im Bresgespark hat einen Kilometer an Länge gewonnen. In der vergangenen Woche öffnete der zuständige Niersverband den ersten von drei Flutungsabschnitte der großflächigen Renaturierungsmaßnahme. Bis Ende des Jahres folgen die beiden weiteren Bereiche, wodurch das Flussbett von etwa 1,1 auf 3,7 Kilometer Lauflänge in dem 25 Hektar großen Areal erweitert wird. Auch der komplette Rückbau der Baustelle sowie die Freigabe der Bereiche sollen noch in diesem Jahr erfolgen. Bis dahin und darüber hinaus geschieht Spannendes im Bresgespark und an der Niers.