Corona-Pandemie in Mönchengladbach : Neuer Rekord bei Infektionszahlen

Das Corona-Testcenter des Labors Dr. Stein in Hardt. Foto: bauch, jana (jaba)

Mönchengladbach Mehr als 100 Infektionen an nur einem Tag – das hat es in der Stadt bisher nicht gegeben. Am Sonntag, 8. November, war es aber soweit. Insgesamt meldete das Gesundheitsamt am Wochenende 190 neue positive Corona-Tests. Das Virus verbreitet sich immer schneller.

Genau 102 positive Corona-Tests meldete das Gesundheitsamt allein am Sonntag für Mönchengladbach. Am Samstag waren es bereits 88 neue Infektionen gewesen. Das ist ein neuer Spitzenwert. Seit Beginn der Pandemie im Frühjahr hatte es noch nie mehr als 100 neue Infektionen an einem Tag gegeben in Mönchengladbach.

Auch die Sieben-Tage-Inzidenz kletterte damit für Mönchengladbach auf einen neuen Höchststand. Am Sonntag lag dieser Wert nach Angaben des Robert-Koch-Instituts bei 167,4. Der Wert gibt an, wie viele neue Infektionen es pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen gegeben hat.

Insgesamt waren am Sonntag damit 583 Menschen aus Mönchengladbach akut mit dem Virus infiziert. Insgesamt waren 1251 Gladbacher in Quarantäne, davon wurden 49 im Krankenhaus behandelt. Neue Todesfälle hat es indes nicht gegeben. Seit Ausbruch der Pandemie sind 59 Menschen in der Stadt an oder mit Covid-19 gestorben, wobei in einem Fall laut Gesundheitsamt die Todesursache noch nicht geklärt ist.

Seit März wurde das Virus insgesamt bei 2352 Mönchengladbachern nachgewiesen, davon sind 1710 bereits genesen.

(angr)