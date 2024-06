Mönchengladbacher Ehrenamtler stinksauer Unbekannte stehlen Rettungsbox samt Rehkitz

Obmann Coenen erklärt, dass es verschiedene Möglichkeiten zur Sicherung gibt. Sehr junge Kitze, die ohnehin noch nicht sonderlich mobil sind, können zum Beispiel in ein Nachbarfeld (sollte eines vorhanden sein) gelegt werden. Da findet die Ricke – also das Muttertier– das Junge auch. Tiere, die schon besser auf den Beinen sind, werden aber für wenige Stunden – bis die Fläche gemäht ist – in Boxen gesichert. Zu groß ist die Gefahr, dass sie einfach wieder in das Feld laufen. Die Landwirte werden in solchen Fällen auch informiert, damit sie vorsichtig fahren (weil die Ricke eventuell auf der Suche ist), und weil eine Box an einem sicheren Ort platziert ist. Meist ebenfalls in einem Feld.