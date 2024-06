Freibäder, Eisdielen und Public Viewing in Mönchengladbach Wann wird’s endlich richtig Sommer?

Mönchengladbach · Ob bei der Eröffnung des Streetfood-Festivals, zum Start der Bierbörse oder bei der Parade zum Schützenfest in Hardterbroich: Der Mai und Juni brachten bisher vor allem Wolken und viel Regen. Was das wahrlich nicht frühsommerliche Wetter für Freibäder, Eisdielen und Gastronomen in Mönchengladbach bedeutet.

21.06.2024 , 05:10 Uhr

Das kühle und regnerische Wetter zog sich fast durch den ganzen Mai und Juni – wie hier zum Beispiel auf der Bierbörse. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)