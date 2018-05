Mönchengladbach : Refresco produziert neue Säfte für Aldi

Die Gebäude des Unternehmens Refresco Deutschland in Mönchengladbach-Herrath. Foto: Jörg Knappe

Mönchengladbach In allen Filialen von Aldi Nord läuft seit Mai 2018 eine Verkaufsaktion für neue zuckerreduzierte Kindernektare unter der Eigenmarke "sonniger". Entstanden sind die fruchtigen Getränke in der Produktentwicklung von Refresco Deutschland in Herrath. Sie bestehen aus rund 70 Prozent Saft und etwa 30 Prozent natürlichem Mineralwasser und enthalten weder zugesetzten Zucker noch Süßungsmittel. Sie sind in drei Geschmacksrichtungen erhältlich.

"Bei der Entwicklung neuer Getränke für Kinder legen wir Wert auf gesündere Alternativen", sagt Katrin Laja, Marketingleiterin und stellvertretende Vertriebsleiterin. "Bis zum Jahr 2020 wollen wir den Zuckerverbrauch bei unseren Getränken um mindestens zehn Prozent reduzieren. Aber um dieses Ziel zu erreichen, müssen unsere Kunden diese Strategie teilen. Denn unser Geschäft besteht aus der Produktion von Getränken im Auftrag von Handelskonzernen oder Markenherstellern."

Bereits seit geraumer Zeit arbeitet die Refresco an Lösungen, wie der Zuckergehalt ohne spürbare Geschmackseinbußen reduziert werden kann. Bei der Entwicklung neuer Artikel hat das Unternehmen es leichter als bei bestehenden Produkten. "Hier entscheiden sich unsere Kunden eher für eine schrittweise Reduktion des Zuckergehalts", sagt Laja.

(RP)