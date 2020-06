Verfassungsschutzbericht für Mönchengladbach : Rechtsextremistisch geprägte Mischszene in der Stadt

Mönchengladbach Verfassungsschützer warnen vor einer neuen Gruppierung, zu der auch der Verein „Mönchengladbach steht auf“ gezählt wird. Ein aktueller Bericht warnt vor einer sogenannten Mischszene.

Die Mitglieder und Mitstreiter des Vereins „Mönchengladbach steht auf“ werden im aktuellen Verfasungsschutzbericht des Landes der „rechtsextremistisch geprägten Mischszene“ zugeordnet. Diese Szene, die an HoGeSa (Holligans gegen Salafisten) und Pegida anknüpfe, trete seit 2017 in Nordrhein-Westfalen vermehrt auf, heißt es in dem Bericht. Die Gruppen setzten sich aus organisierten Rechtsextremisten, Angehörigen der Hooligan- und Rockerszene sowie sogenannten „Wutbürgern“ zusammen und agieren gemeinsam im öffentlichen Raum bei Versammlungen. „Das verbindende Element bilden dabei Fremden- und Islamfeindlichkeit sowie das behauptete Versagen des Staates gegenüber der vermeintlichen Kriminalität von Migranten“, so die Verfassungsschützer.