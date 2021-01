Rückzug von Warenhauskette : Das bedeuten die Real-Schließungen für Mönchengladbach

Die Real-Filiale an der Krefelder Straße 131 in Mönchengladbach. Foto: bauch, jana (jaba)

Mönchengladbach Die SB-Warenhauskette Real hat die Schließung von zehn weiteren Filialen angekündigt. Was das für Mönchengladbach bedeutet, haben wir hier für Sie zusammengefasst.

Auch weitere Schließungen von Real-Häusern sind nicht ausgeschlossen. Auch Geschäfte in NRW sind betroffen. Die Filialen in Ansbach, Dortmund-Eving, Haßloch, Kenn, Maintal, Mönchengladbach-Neuwerk, Neustadt an der Aisch, Villingen-Schwenningen, Hannover-Linden und Cuxhaven werden am 30. September den Betrieb einstellen, wie die Handelskette am Mittwoch mitteilte. Es gebe keine wirtschaftliche Perspektive mehr für die betroffenen Märkte und es habe sich trotz intensiver Bemühungen auch kein Interessent für eine Übernahme der Standorte gefunden, betonte das Unternehmen.