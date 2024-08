Festnahmen bei Razzien Ist Mönchengladbach ein Nest von Trickbetrüger-Banden?

Die Liste der Polizeimeldungen aus Mönchengladbach zu „falschen Wasserwerkern“ in diesem Jahr ist lang: 5. Januar, 15. Januar, 27. Januar, 21. Februar, 11. März, 13. März, 23. April, 21. Mai, 1. Juni, 14. Juni, 5. Juli. An all diesen Tagen wurden Bürger der Stadt mit der gleichen Trickbetrugsmasche bestohlen. Die Opfer sind alle über 70 Jahre alt, die meisten sogar über 80 Jahre. Die Täter klingelten bei ihnen an der Wohnungstür, berichteten von einem angeblichen Wasserschaden oder Rohrbruch in der Nachbarschaft und erklärten, dass sie jetzt alle Wasserleitungen überprüfen müssten. Alles gelogen. Die Betrüger hatten nur ein Ziel: in die Wohnung zu gelangen, um dort zu stehlen.