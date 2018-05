Mönchengladbach: Raues Gladbach mit Format

Mönchengladbach Die 270.000-Einwohner-Stadt erscheint wenig zimperlich. Punkten aber kann sie trotzdem: Mit einer sympathisch-einladenden Atmosphäre in der City. Nicht schön sind die Fassaden an der Hindenburgstraße.

Mönchengladbach ist eine Großstadt und ihr Europaplatz eine Beinahe-Müllhalde. Mitten am Hauptbahnhof steht das benennende Schild eingezäunt gemeinsam mit Müllcontainern und alten Fahrrädern. Der Platz ist ein Ort, an dem die Zeit rund vier Stunden voraus ist. Die Uhr am Bahnhofsgebäude ist hin. Drinnen wird gearbeitet. Ein Banner der Deutschen Bahn am Bauzaun verspricht: "In Mönchengladbach werden Sie sich künftig sehr viel wohler fühlen." Die Empfangshalle wird seit Ende Februar saniert. Im Juli soll sie glänzen.

Maike Plaggenburg ist Redakteurin bei der Ems-Zeitung in Papenburg. In dieser Woche ist sie Tauschreporterin und fünf Tage lang zu Gast in der Redaktion der Rheinischen Post. In dieser Zeit lernt sie Mönchengladbach kennen und schildert ihre ganz persönlichen Eindrücke von der Stadt.

Partiellen Glamour dagegen versprüht der Sonnenhausplatz. Dort bricht sich das Licht. In tausenden Glassplittern, könnte man meinen. Aber es ist viel harmloser. Und charmanter. Ein Spezial-Split auf einer Kunstharzschicht ziert den Boden dort, zeigt eine kurze Recherche. Es ist der Flirt mit einem Asphaltboden, der einem am Tag wie am Abend die Sterne zu Füßen legt. Irgendwie zauberhaft, auch wenn es eigentlich Quatsch ist. Sauber würde ja schon reichen. Wie beispielsweise auf der Hindenburgstraße, die diese Fläche kreuzt. So hat eine Einkaufsmeile zu lächeln, und das tut sie auch mit der Straße, die charmanterweise leichte Wellen schlägt. Andererseits hapert es wiederum an manchen Stellen in der Stadt, die Teil der Rhein-Ruhr-Metropole ist, am reinlichen Erscheinungsbild. Hie und da zieren Müllsäcke, Fast-Food-Restaurant-Abfall oder zerbrochene Flaschen den ein oder anderen Gehwegrand, manchmal auch den Gehweg selbst. Tatsächlich lässt sich beim Herumschlendern an einer der viel befahrenen Hauptstraßen auch auf Sperrmüll auf dem Gehweg stoßen. Berlin-Style. Dafür gibt es in Gladbach kaum Hundehaufen, und falls doch, verweilen sie immerhin in einem schwarzen Beutelchen. Das muss Warnung genug sein.