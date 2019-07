Demo vor dem Rathaus : Der Klimanotstand ist in Mönchengladbach aufgeschoben

Mönchengladbach Der Stadtrat verwies das Thema in den Umweltausschuss. Zuvor mussten einige Politiker über Teilnehmer von „Fridays For Future“ steigen.

Der Anlass war Punkt 21 der Tagesordnung. Dort stand ein Antrag, den ein Bürger im Anregungsausschuss gestellt hatte und der es, was so gut wie nie passiert, auf die Tagesordnung des Stadtrats geschafft hatte: Der Antrag fordert, dass Mönchengladbach so wie andere Städte auf der ganzen Welt, auch in NRW (u.a. Münster, Aachen, Kleve) den Klimanotstand ausruft. Dabei geht es darum, alle Entscheidungen darauf zu prüfen, welche Folgen sie auf Klima und Umwelt haben. Die Groko-Ratsmehrheit aus CDU und SPD war sich in der Frage nicht einig (CDU dagegen, SPD dafür) und hat sich schließlich auf einen anderen, gemeinsamen Antrag geeinigt. Wie bereits vergangene Woche in den Hauptausschuss kam er auch in den Stadtrat als Tischvorlage. Das generelle Abklopfen auf Klimafolgen ist darin nicht enthalten, dafür reichlich bereits ergriffene Maßnahmen und neue Vorschläge; ein Bekenntnis des Stadtrats zu deutschen und europäischen Klimaschutzzielen und das Eintreten in einen Dialog mit Initiativen, die sich für den Klimaschutz einsetzen. Ob „Fridays For Future“ auch dazugehört?