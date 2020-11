Audi R8 rast durch Mönchengladbach : Sportwagenfahrer entwischt Polizei zweimal in einer Nacht

Sportwagenfahrer entwischt Polizei zweimal in einer Nacht

Ein Audi R8 wie dieser (Symbolbild) war am frühen Samstagmorgen durch Mönchengladbach gerast. Foto: dpa-tmn/Tobias Sagmeister

Mönchengladbach Die Polizei in Mönchengladbach hat das Wochenende über nach dem Fahrer eines Audi-A8-Sportwagens gesucht. Der war am frühen Samstagmorgen mit knapp 150 km/h durch die Innenstadt gerast. Die Polizei nahm gleich zweimal erfolglos die Verfolgung auf.

Die Polizei in Mönchengladbach hatte am Wochenende mit der Suche nach dem Fahrer eines Audi-R8-Sportwagens zu tun. Der war der Behörden dem Polizeibericht zufolge in den frühen Morgenstunden des Samstag aufgefallen, weil er mit hoher Geschwindigkeit durch den Stadtteil Giesenkirchen gefahren war. Als der Fahrer den Streifenwagen bemerkte, beschleunigte er dem Bericht zufolge auf knapp 150 km/h und raste durch die Innenstadt. Angesichts der hohen Geschwindigkeit sei der Polizei eine Verfolgung nicht weiter möglich gewesen, heißt es von Seiten der Behörde.