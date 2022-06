Rapper aus Mönchengladbach​: Eko Fresh als Überraschungsgast an seiner Ex-Schule​

Mönchengladbach Das Gymnasium an der Gartenstraße belegte den dritten Platz bei der Sparda Spendenwahl und feierte mit dem Rapper. Was er den Schülern mit auf den Weg gab.

Unter dem Motto „Heute nachhaltig für morgen handeln“ hat die Sparda-Bank West die Sparda Spendenwahl ins Leben gerufen. Mit dieser soll das klimabewusste Engagement verschiedener Schulen gefördert werden, die sich auch in diesem Jahr wieder mit ihrer Idee bewerben und in der Online-Abstimmung der Konkurrenz stellen konnten. So tat es auch das Gymnasium an der Gartenstraße unter dem Motto „Nachhaltigkeit leben und den Schulhof begrünen!“. „Ich habe den Schülern versprochen, wenn 5000 Stimmen für unsere Schule zusammenkommen, tritt hier ein cooler Überraschungsgast auf“, erklärte Schulleiter Luigi Giunta, der den Deal im Vorfeld mit Rapper Eko Fresh vereinbart hatte. Aus den geforderten 5000 Stimmen wurden am Ende sogar knapp 10.000. Für die Schule bedeutete das den dritten Platz im Wettbewerb, 4000 Euro und einen vollen Erfolg. „Mit dem Geld möchten wir unter anderem ein Outdoor-Klassenzimmer errichten“, erklärte Giunta.