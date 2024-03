Neue Veranstaltung zum Ramadan Mönchengladbacher feiern gemeinsam im Rathaus das Fastenbrechen

Anlässlich des Ramadans haben Oberbürgermeister Felix Heinrichs und der Integrationsrat erstmals zu einem Iftar-Empfang ins Rathaus eingeladen. Vergangenes Jahr fand er noch im Haus Erholung statt. „Ich hoffe, das wird eine Tradition in der Stadt“, sagt Hanife Yildirim, die Vorsitzende des Integrationsrates. Sie tritt ans Mikrofon und macht klar, was an diesem Abend im Zentrum steht: „Wir wollen heute religionsübergreifend feiern und ein Zeichen für ein respektvolles Miteinander in unserer Stadt setzen. Gerade in diesen Zeiten voller Kriege und Konflikte ist das wichtiger denn je.“