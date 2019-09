Forum Stadtverkehr diskutiert Verkehrswende in Mönchengladbach : Radfahrer wollen mehr Druck machen

Mönchengladbach Beim Forum Stadtverkehr des ADFC diskutieren Politiker, Rad-Aktivisten und eine niederländische „Fahrrad-Professorin“ über Sicherheit, Radschnellwege und mangelnden Mut.

Was muss sich ändern? Was kann man ändern? Wo wollen wir hin? Mit welchen Mitteln erreicht man eine Veränderung? Die acht Podiumsteilnehmer und die vielen Besucher im TiG äußern unterschiedlichste Ideen.

Tempo 30 auf allen Straßen, an denen es keinen oder einen schlechten Radweg gibt, fordert Anja Vorspel vom Landesvorstand des ADFC. „Das wäre sogar eine Beschleunigung, heute liegt die Durchschnittsgeschwindigkeit eines Autos im Stadtverkehr bei 14 km/h“, sagt sie. Tempo 30 würde die Sicherheit der Radfahrer erhöhen und das Umsteigen aufs Rad erleichtern. SPD-Landtagsabgeordneter Hans-Willi Körfges könnte sich mit einem einheitlichen Tempo 30 in Mönchengladbach anfreunden.

„Einkaufen soll ein Erlebnis in schöner Umgebung sein“, sagt Andreas Terhaag. Autos müssten nicht direkt vor dem Laden parken können, meint der FDP-Landtagsabgeordnete, wohl aber in der Nähe. Ein Versuch in Toronto zeige, dass die Förderung des Radverkehrs und der Wegfall von Parkplätzen den Einzelhandel sogar in Schwung bringen.