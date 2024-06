Hoppla, Rad ab? Radfahrer-Markierung auf Mönchengladbacher Holperstraße

Wer sich die Von-Werth-Straße in Odenkirchen anschaut, wundert sich. Nein, nicht über die vielen Schlaglöcher. Die gibt’s in Mönchengladbach wie in vielen anderen Kommunen mit klammer Kasse zuhauf. Aber dass diese marode Straße nun nagelneue Markierungen für Fahrradfahrer bekam, lässt viele doch die Köpfe schütteln. „Hoppla! Rad ab? Warum wird nicht erst die Straße saniert und dann die neue Markierung aufgetragen?“, fragt sich mancher angesichts der Schotterpiste. Wer dort lang radelt, muss schon sehr sattelfest sein oder extrem risikofreudig oder ein passionierter Mountainbiker. Eine Nachfrage bei der Stadtverwaltung ergab: Grund für die neue Markierung ist ein Beschluss der Politik. Der stammt aus dem Jahr 2019 und beinhaltet, dass in der Stadt Einbahnstraßen für Radfahrer auch in der Gegenrichtung freigegeben werden sollen. Das werde seit fünf Jahren sukzessive umgesetzt, so der Stadtsprecher. Und da die Von-Werth-Straße eine Einbahnstraße ist, war sie offenbar jetzt an der Reihe. Marode hin oder her. Leider wird sich an dem Zustand auch vorerst nichts ändern.