Mönchengladbach: Radfahrer flüchtet nach Unfall auf Steinmetzstraße

Mönchengladbach Nach einem Unfall am Donnerstag um 14.40 Uhr auf der Steinmetzstraße sucht die Polizei Zeugen, die weitere Angaben machen können. Eine 31-jährige Korschenbroicherin hatte mit ihrem weißen VW Golf als erstes Auto an der Rotlicht zeigenden Ampel Steinmetzstraße / Schillerstraße gestanden. Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr sie bei "Grün" los. Gleichzeitig kam ein Fahrradfahrer aus Richtung Europaplatz aus einer Unterführung des "Haus Westland" gefahren und passierte die Straße trotz der Rotlicht zeigenden Fußgängerampel.

Es kam zum Unfall. Die Autofahrerin stieg aus und sprach den Mann auf dem Fahrrad an. Der jedoch entgegnete wohl, dass das Auto "ja eh schon kaputt war" und entfernte sich in Richtung Schillerstraße. Er kam kurze Zeit später zu Fuß wieder an der Unfallstelle vorbei, woraufhin ein unabhängiger Zeuge erfolglos versuchte, ihn festzuhalten. Der Unbekannte entfernte sich erneut, diesmal in Richtung Europaplatz. Der Fahrradfahrer wurde als etwa 1.80 bis 1.85 Meter großer und etwa 30-jähriger Mann mit dunklem Hautteint beschrieben.