Raderlebnistag in Mönchengladbach „Je früher Kinder sichere Radfahrer sind, desto besser“

Bettina Heymes vom ADFC steht an ihrem Stand mit den Überraschungen für die erfolgreichen Radlerinnen und Radler: Sie dürfen sich nach absolvierter Runde nicht nur ein Erfrischungsgetränk abholen, sondern ein Geschenk in Empfang nehmen. Zur Auswahl steht eine Frisbeescheibe, eine wiederverwendbare Wasserbombe, ein Geschenkgutschein für ein Spielwarengeschäft und ein Eis-Gutschein. Heymes freut sich über Anklang, den die Aktion gefunden hat, und über die große Zahl an Kindern, die die Route fahren. „Das zeigt ein großes Interesse an unserer Aktion“, sagt die Jugendbeauftragte des ADFC. Und das wiederum bestärkt sie und ihre Mitstreiter im Fahrrad-Club, in Zukunft stärker in die Familienförderung einzusteigen. Kleine Touren mit einem Spielplatz als Ziel könnten angeboten werden.