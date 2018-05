Mönchengladbach : Publikumsgespräche im Theater nach "Unterwerfung"

Szene aus dem Schauspiel "Unterwerfung Foto: Matthias Stutte

Mönchengladbach Im März feierte "Unterwerfung" nach dem Roman von Michel Houellebecq Premiere am Theater. Die Bühnenfassung für das Gemeinschaftstheater schrieb Dramaturg Thomas Blockhaus, inszeniert wurde das Stück von Matthias Gehrt. Nach den Vorstellungen am 6., 9. und 28. Juni gibt es jeweils ein Publikumsgespräch. In "Unterwerfung" entwickelt Michel Houellebecq die Vision einer Gesellschaft, die sich immer mehr radikalisiert und sich in verschiedene politische Lager teilt. Der Roman zählt zu den provokantesten und meistgelesenen Texten der letzten Jahre. Frankreich im Wahljahr 2022: Um einen Sieg von Marine Le Pen, der Kandidatin des rechten Front National, zu verhindern, installiert eine Koalition aller übrigen Parteien den Vorsitzenden der neu gegründeten Bruderschaft der Muslime als gemeinsamen Präsidentschaftskandidaten.

Dieser gewinnt die Wahl und ändert, gerade im Amt, die laizistische Verfassung der Grande Nation. Er führt Theokratie, eine gemäßigte islamische Rechtsprechung und Polygamie ein - die Folgen sind ein deutlich verändertes öffentliches Leben und ein ungeahnter Aufschwung im Land...

