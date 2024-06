Fotos So verfolgten Fans das erste EM-Spiel im Biergarten von Haus Erholung

Am Freitagabend startete die Fußball-Europameisterschaft. In Mönchengladbach fieberten zahlreiche Fans beim Spiel Deutschland gegen Schottland mit ihrer Mannschaft mit. Die Stimmung war schon in der ersten Halbzeit ausgelassen, denn die deutsche Elf ließ bei der Eröffnungspartie nichts anbrennen.