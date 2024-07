Public Viewing beim Viertelfinale Zahlreiche Mönchengladbacher fiebern beim EM-Spiel der Deutschen gegen Spanien mit

Auch Daniel Böse ist in den Hockeypark gekommen, „um Stimmung zu machen“. Das Public-Viewing-Angebot in Mönchengladbach sei in diesem Jahr etwas besser als in den Jahren zuvor. Kurzfristig wurde im Biergarten von Haus Erholung vor dem Start der Europameisterschaft eine Leinwand aufgebaut – vor einigen Tagen gab dann Michael Hilgers vom Sparkassenpark bekannt, dass dort das EM-Viertelfinale gezeigt wird. „Das war natürlich alles sehr spontan. Wir haben uns auch kurzfristig dazu entschieden, hier hinzukommen“, sagt Böse.