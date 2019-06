Kostenpflichtiger Inhalt: Mönchengladbacher Schüler im Koma : „Der Angriff darf nicht ignoriert werden“

Die Hauptschule Stadtmitte in Mönchengladbach am Mittwochmittag. Foto: Milena Reimann

Mönchengladbach/Canterbury Nach einer Prügelattacke auf einer Klassenfahrt im englischen Canterbury liegt ein Mönchengladbacher Schüler noch immer im Koma. An seiner Schule ist an Unterricht nicht zu denken, auch in England gibt es Anteilnahme.