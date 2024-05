Mordversuch in Mönchengladbach Prozessauftakt nach Brandanschlag auf Bauernhof in Hehn

„Heute muss er sterben“ soll der Angeklagte über die sozialen Medien verkündet haben. Durch eine Art Molotowcocktail soll ein damals 45-jähriger Mann am Rücken schwer verletzt worden sein. Ein anderer sei zwei Monate vorher mit einer leeren Bierflasche angegriffen worden, was er aber abwehren konnte. Und der Mutter seines Kindes soll der Angeklagte einen Schlag in den Bauch versetzt haben, der zu einem Hämatom geführt habe. Der Täter soll sie geschlagen haben, obwohl die Frau das gemeinsame Kind auf dem Arm hielt. Jetzt muss sich der 27-jährige Mönchengladbacher vor dem Landgericht verantworten. Ihm werden versuchter Mord, gefährliche Körperverletzung und Körperverletzung vorgeworfen.