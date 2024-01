„Fall Emily“ aus Mönchengladbach Lehrerinnen wollen keine Angaben zur Studienfahrt machen

Mönchengladbach · 2019 starb die damals 13-jährige und zuckerkranke Emily in London – wahrscheinlich an den Folgen von Insulinmangel. Zwei Pädagoginnen sitzen nun auf der Anklagebank. Ihnen wird fahrlässige Tötung vorgeworfen. So liefen die ersten Stunden des Prozesses ab.

17.01.2024 , 11:50 Uhr

Die beiden Angeklagten mit ihren Verteidigern beim Prozessauftakt am 17. Januar 2024. Foto: Carsten Pfarr