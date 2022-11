Prozess in Mönchengladbach Rechtsmedizinerin beschreibt tödliche Verletzungen von Baby Rabea

Die Aussage von Rechtsmedizinern und das Betrachten des Bildmaterials von der Obduktion ist in Prozessen nach Tötungsdelikten häufig der schwierigste Teil für die Anwesenden. Im Fall des getöteten Säuglings, den eine Flaschensammlerin Kostenpflichtiger Inhalt im März 2022 in einem Mülleimer in der Nähe des Volksgartens gefunden hatte und dem die Ermittler später den Namen Rabea gaben, ist das nicht anders. Am Mittwoch sagte in dem Verfahren die Rechtsmedizinerin aus, die den Säugling obduziert hatte.