Landgericht Mönchengladbach Prozess nach Schwert-Angriff: Ein wichtiger Zeuge fehlt

Der fünfe Prozesstermin um einen mutmaßlichen Schwertangriff dauerte am Dienstag nur kurz. Der 43-jährige Angeklagten, dessen Vorstrafenregister ohne Einträge ist, ist wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Er soll im März 2018 einen heute 54-Jährigen mit einem Schwert angegriffen und dabei an Unterarm und Hand verletzt haben. Ein zweiter Mann soll den Geschädigten bei dem Angriff nach dessen Beschwerde wegen einer nächtlichen Ruhestörung auf den Rücken geschlagen haben. Am Dienstag wurde das Bild eines Zeugen in Augenschein genommen, der in diesem Verfahren nicht vernommen werden kann, da er zwischenzeitlich nach Sri Lanka abgeschoben wurde.