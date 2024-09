Prozess in Mönchengladbach 41 Brandstiftungen – mutmaßlicher Feuerteufel steht vor Gericht

Der Schaden, der damals durch die Brände verursacht wurde, geht in die Millionenhöhe. Zwischen Juli 2022 und Dezember 2023 verging kaum eine Woche ohne Meldungen über Fahrzeuge, die plötzlich in der Nacht in Flammen aufgingen, über Brandstiftungen in Kleingartenanlagen, auf Parkplätzen oder an Baustellen. Spätestens im Dezember 2022 fragten sich die Mönchengladbacher: Welcher Feuerteufel ist da unterwegs? Wie lange dauert es, bis die ersten Menschen zu Schaden kommen? Und: Kann ich mein Auto noch draußen an der Straße parken?