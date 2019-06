Prozess neu aufgerollt : Mutter des toten Baby Leo aus Mönchengladbach bestreitet weiter ihre Mitschuld

Kerzen und Plüschtiere wurden für den ermordeten Leo im Oktober 2015 aufgestellt. Die Anteilnahme war groß. (Archivbild). Foto: Raupold, Isabella (ikr)

Mönchengladbach Baby Leo wurde nur 19 Tage alt, dann wurde es von seinem eifersüchtigen Vater umgebracht. Der Mann wurde bereits verurteilt, die Mutter sitzt nun erneut vor Gericht. Hat sie die Misshandlungen mitbekommen?

Von Eva-Maria Geef

Während der gesamten Anklageerhebung weint die Mutter, schluchzt mehrfach laut auf und hält sich die Ohren zu, wenn von den schweren Misshandlungen ihres Sohnes im Jahr 2015 die Rede ist. Nur 19 Tage alt wurde Baby Leo, dann wurde er von seinem Vater umgebracht. Zuvor soll er das Kind mehrere Stunden gequält haben. Die Mutter des Kindes habe nach eigenen Angaben währenddessen geschlafen und nichts mitbekommen. Der Vater wurde 2016 wegen Mordes rechtskräftig zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Mutter des Säuglings steht seit Donnerstag zum dritten Mal vor Gericht, diesmal vor dem Landgericht Düsseldorf. Es soll geklärt werden, ob die Mutter nicht helfen wollte – oder nicht konnte.

Im ersten Verfahren 2016 in Mönchengladbach wurde die heute 28-Jährige wegen „Misshandlung von Schutzbefohlenen“ zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren auf Bewährung verurteilt. Dieses Urteil hob der Bundesgerichtshof (BGH) 2017 auf. In einem zweiten Verfahren wurde die Angeklagte wegen „Körperverletzung mit Todesfolge in Tateinheit mit schwerer Misshandlung von Schutzbefohlenen durch Unterlassen“ zu drei Jahren und sechs Monaten verurteilt. Auch dieses Urteil hob der BGH auf: Die Mutter sei nicht Täterin gewesen, sondern habe durch ihr Nichtstun lediglich Beihilfe geleistet. Daher wird der Fall erneut geprüft, das Urteil soll am 23. Juli ergehen.

Zu Beginn werden die bereits vom Landgericht Mönchengladbach getätigten Feststellungen verlesen, die auch nach den Urteilsaufhebungen weiter gelten: Beide Ehepartner hätten sich nach der Geburt des Sohnes um diesen gekümmert, wobei die Mutter dies vorrangig tagsüber, der Mann nachts übernommen habe. Es sei jedoch immer die Frau gewesen, die aufgewacht sei, wenn der Säugling sich meldete, bevor sie dann ihren Mann habe wecken müssen. Bereits kurz nach der Geburt habe dieser eine große Eifersucht auf das Kind entwickelt, spätestens als das Baby 13 Tage alt war, habe er begonnen, ihm Schmerzen und Verletzungen zuzufügen. In der Nacht vor der Tat schlug er dem Kind, als dieses das Fläschchen zur Seite drückte, mit der Hand ins Gesicht und drückte ihm das Fläschchen anschließend so tief in den Mund, dass das Baby eine Verletzung an der Oberlippe erlitt. Da es der Angeklagten danach nicht gelang, es zu beruhigen, vermutete sie, dass es Schmerzen habe. Das Hämatom am Auge des Kindes – eine Folge des Schlages – erklärte der Ehemann damit, dass das Kind sich mit dem eigenen Fingernagel gekratzt habe. Daraufhin übernahm die Frau in der Nacht die Pflege.

In der darauffolgenden Nacht habe der Ehemann erneut die Versorgung des Jungen übernommen. Die Mutter legte sich schlafen. Als das Kind erneut zu weinen begann, beschloss der Mann, es zu töten. Laut eigenen Angaben habe er ihn über mehrere Stunden misshandelt, sich mit vollem Gewicht auf den Kopf des Kindes gesetzt und es mehrere Male heftig geschüttelt. Zudem soll er seinen Sohn sexuell missbraucht haben.

Die Mutter des Babys im Jahr 2016 im Gerichtssaal. (Archivbild). Foto: dpa/Maja Hitij

Laut Anklage soll die Frau das wiederholte Schreien des Kindes im angrenzenden Wohnzimmer gehört, sich jedoch schlafend gestellt haben, um diesem zu zeigen, dass sie ihrem Mann vertraue. Dabei habe sie billigend in Kauf genommen, dass der Säugling der Gefahr einer schweren Gesundheits- sowie Entwicklungsschädigung bis hin zum Tod ausgesetzt wurde. Der Mann habe sich in seinem Vorsatz darin bestärkt gesehen, da seine Frau nicht im Wohnzimmer erschien, um nach dem Baby zu sehen. Er schlug das Kind mehrfach mit dem Kopf gegen die Kante eines Holztisches, was den Tod zur Folge hatte.