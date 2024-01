„Die sackt uns permanent weg“ Haben Emilys Lehrerinnen ihre Sorgfaltspflicht verletzt?

Emily war 13 Jahre alt, als sie im September 2019 zu einer mehrtägigen Klassenfahrt nach London aufbricht. Am Vorabend übergibt der Vater ihr etwas Taschengeld und zeigt ihr, wie die Queen winkt. Vier Tage später erhalten die getrennt lebenden Eltern die Nachricht, dass ihre an Diabetes vorerkrankte Tochter in London in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Sie sei zu dem Zeitpunkt tausendfach über dem normalen Wert gewesen, habe im Krankenwagen reanimiert werden müssen.