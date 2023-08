Prozess nach Leichenfund in Mönchengladbach „Das in der Wohnung hätte auch ich sein können“

Nach einer mutmaßlichen Körperverletzung mit Todesfolge und dem anschließenden Entsorgen der Leiche in einem Koffer im Bresgespark sagte jetzt die Frau vor Gericht aus, die den Fall im Juli 2019 ins Rollen gebracht hatte. Die Zeugin ist die Ex-Freundin eines 31-jährigen Angeklagten. Dieser soll einen Obdachlosen zwischen Oktober und Dezember 2018 in seiner Wohnung gefangen gehalten haben, um so an dessen Arbeitslosengeld zu kommen. Zwei Mitangeklagte (beide 33 Jahre) sollen während der mehrwöchigen Gefangenschaft regelmäßig in der Wohnung des 31-Jährigen übernachtet haben.