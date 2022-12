Anleger von Mönchengladbach aus geprellt? Zeugen mit Erinnerungslücken im Betrugsprozess um Ölbohrrechte

Den ganzen Tag sind am Dienstag im Prozess um gewerbsmäßigen Betrug und Untreue Zeugen dazu befragt worden, warum Anteilseigner an Erdöl- und Erdgasquellen in den USA leer ausgehen sollten. Nach sechs Stunden waren vier Zeugen zu Wort gekommen, weitere warteten auf dem Flur. Es geht vor der 8. Großen Wirtschaftskammer um den Handel mit angeblichen Bohrrechten in den USA. Der Schaden beläuft sich auf mehr als 3,7 Millionen Euro.