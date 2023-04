Prozess in Mönchengladbach Urteil nach Angriff auf Polizisten mit einer Feile

Sie ist bereits zweimal vorbestraft wegen tätlicher Angriffe auf Vollstreckungsbeamte. Am 27. Juni des vergangenen Jahres sollte es zu einer weiteren Eskalation kommen, an die sich die jetzt 31 Jahre alte Angeklagte möglicherweise ein Leben lang erinnern wird. Offenbar im Vollrausch kommt sie auf die Polizeibeamten, die wegen Ruhestörung gerufen wurden, Kostenpflichtiger Inhalt mit einer langen Feile und einem metallenen Gegenstand mit scharfen Kanten zu, lässt diese auch nach mehreren Aufforderungen nicht fallen, bis ihr ein Beamter in die Hüfte schießt. Sie wird notoperiert, muss fünf Tage im Krankenhaus bleiben und hat nach eigener Aussage immer noch Beschwerden aufgrund dieser Schussverletzung.