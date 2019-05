Prozess in Mönchengladbach : Vergewaltiger aus Borussia-Fanzug muss jahrelang ins Gefängnis

Prozess in Mönchengladbach

Mönchengladbach Der Angeklagte hatte die Tat bis zuletzt bestritten – das Gericht sah die Vergewaltigung in einer Toilette eines Fanzugs aber als erwiesen an. Der Mann muss nun ins Gefängnis.

Ein Jahr nach der Vergewaltigung einer 19-Jährigen in einem Sonderzug mit Fußballfans ist ein 31-Jähriger zu knapp vier Jahren Haft verurteilt worden. Der einschlägig vorbestrafte Mann habe die junge Frau in der Zugtoilette vergewaltigt, stellte das Amtsgericht Mönchengladbach am Freitag fest.