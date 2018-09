Prozess in Mönchengladbach: Familienvater soll fremde Kinder missbraucht und gefilmt haben

Mönchengladbach Die Kinder einer guten Bekannten kamen häufig zu Besuch. Dabei soll der 45-Jährige die Kinder missbraucht und Tausende Aufnahmen davon gemacht haben. Jetzt steht der Mann vom Niederrhein vor Gericht.

Ein Familienvater soll zwei Kinder einer Bekannten missbraucht und selbst gemachte Aufnahmen davon im Darknet verbreitet haben. Dafür steht der 45-Jährige seit Dienstag in Mönchengladbach vor Gericht. Die bei Beginn der jahrelangen Übergriffe drei und acht Jahre alten Jungen hätten den Mann häufig in der Wohnung besucht, stellte die Staatsanwaltschaft beim Prozessauftakt fest. Die Ermittler hatten demnach 3800 Bild- und Videodateien gefunden, die bei den Übergriffen in den Wohnungen am Niederrhein entstanden sein sollen.