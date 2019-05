Prozess in Mönchengladbach : Aus Diebstahl wurde ein brutaler Überfall

Mönchengladbach Drei Frauen und ein Mann sollen bewaffnet in eine Mönchengladbacher Wohnung eingedrungen sein. Sie sind angeklagt wegen schweren Raubes und gefährlicher Körperverletzung.

Doch das Gericht hat Zeugen geladen, die sich in ihren Aussagen an ihre Erlebnisse in der Nacht vom 14. auf den 15. Oktober 2016 erinnern. Es ist auffallend still im Gerichtssaal A 100, als die Zeugen von dem Überfall in einer Mönchengladbacher Wohnung berichten. In der Tatnacht sollen sich die Angeklagten in die gemeinsame Wohnung von zwei Zeugen begeben haben. Dabei sollen sich die Angeklagten mit einem Teleskop-Schlagstock, einem Brecheisen und Schlagring bewaffnet haben.